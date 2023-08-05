Форвард Металлиста Брайан Риаскос продолжит карьеру в Газиантепе, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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28-летний колумбиец будет выступать за представителя Суперлиги на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2023/24 и будет включать опцию выкупа.

Напомним, Риаскос перешел в Металлист в июле 2021 года из португальского Насьоналя за 600 тысяч евро. Всего провел за харьковский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

После начала полномасштабного вторжения выступал в аренде в швейцарском Грассхоппере, саудовском Аль-Халиджи и португальском Маритиму. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

К слову, Газиантеп по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице Суперлиги предпоследнюю строчку, но избежал вылета в низший дивизион – команда из-за разрушительных землетрясений снялась с соревнований после первого круга (вместе с Хатайспором). В первом туре нового первенства Газиантеп на выезде сыграет с Фенербахче (матч состоится в воскресенье, 13 августа).

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