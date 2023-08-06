Металлист усилился защитником из УПЛ – харьковчане подписали экс-футболиста Карпат
6 августа 17:28 - Читати українською
Александр Маткобожик, в прошлом сезоне выступавший за Верес из Ровно, продолжит карьеру в Первой лиге.
Харьковский Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Александром Маткобожиком.
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Детали соглашения с 25-летним украинцем не разглашаются. В составе харьковчан футболист будет выступать под 18-м номером.
Предыдущим клубом Маткобожика был ровенский Верес, а до этого он выступал за Минай, Звезду и львовские Карпаты.
В прошлом сезоне Александр провел всего пять матчей за команду Юрия Вирта, в которых забил один гол.
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