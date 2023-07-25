Защитник сборной Украины Виталий Миколенко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Будущая жена 24-летнего футболиста Виктория ответила согласием, похваставшись кольцом на безымянном пальце.

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Памятные фото пара выложила на своих страницах в социальной сети Instagram. Молодоженов уже успел поздравить клуб Виталия, пресс-служба украинской Премьер-лиги, Влада Седан (у которой пара некоторое время жила после переезда), партнер по сборной Украины Роман Яремчук, коллега по рыбалке Виктор Вацко и другие.

Напомним, Миколенко выступает за Эвертон с января 2022 года (контракт до 30 июня 2026 г.). В прошлом сезоне он провел в составе "ирисок" 35 матчей (без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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