Вингер Сэмюэль Чуквуэзе перешел из Вильярреала в Милан.

Милан на своём официальном сайте сообщил о приобретении вингера сборной Нигерии Сэмюэля Чуквуэзе. 24-летний игрок подписал контракт до лета 2028 года.

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Чуквуэзе стал для "россонери" седьмым летним новичком, он – самый дорогой среди них. Согласно Gazzetta dello Sport, Вильярреал получит за футболиста 20 млн евро + 8 млн евро в виде бонусов. Сам Чуквуэзе будет зарабатывать в Милане 4 млн евро в год.

Сэмюэль выбрал футболку с 21-м игровым номером. Он сможет дебютировать в составе Милана 8 августа в матче против Монцы в рамках турнира имени Сильвио Берлускони.

В 2021 году Чуквуэзе выиграл Лигу Европы в составе Вильярреала.

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