Милан отпустил защитника в Вильярреал – он стал жертвой трансфера Чуквуэзе
Защитник Милана Маттео Габбиа сменил клубную прописку.
Пресс-служба Вильярреала официально представила нового защитника. Маттео Габбиа присоединился к испанской команде на правах аренды. Он проведет в составе "желтой субмарины" только сезон 2023/24.
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Габбия дебютировал в составе Милана в 2017 году. В общей сложности за "россонери" он сыграл в 51 матче и отметился одним результативным действием.
Переход защитника стал частью соглашения Вильярреала с Миланом по трансферу Самуэля Чуквуэзе. Нападающий в ближайшее время должен присоединиться к миланской команде.
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