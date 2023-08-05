Минай в рамках 2-го тура УПЛ принимает ЛНЗ, а Александрия встретится с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – ЛНЗ

Минай стал ньюсмейкером недели, объявив о выходе из официального телепула УПЛ. Журналисты сообщали, что возникли разногласия с MEGOGO относительно требований по картинке – закарпатцы якобы не могут потянуть стоимость трансляций. Официально же медиаменеджер "лис" завел песню о доступном футболе для бабушек и дедушек. Теперь минайцев будут показывать Суспільне и Спорт 1, а также руховское УПЛ-ТВ.

За пределами поля клубу еще можно задавать вопросы, а вот сам футбол в 1-м туре вызвал уважение у фанов. Да, подопечные Владимира Шарана пропустили от Динамо четыре гола, но долгое время они претендовали на ничью – причем именно Минай открыл счет. Что наиболее важно, команда демонстрировала грамотную в тактическом плане игру.

Минай не боялся высоко прессинговать гранда, что стало неожиданностью для многих. Хотя весной в матче с киевлянами "лисы" делали то же самое. Больше поразила защита – защитники смело выдвигались из линий на футболистов с мячом, держались очень компактно и редко давали пространство. Во многом, Динамо удалось победить на классе, однако футбольное сообщество аплодировало Владимиру Шарану.

ЛНЗ тоже понравился. В дебютном матче в УПЛ от новичка ожидали примитив, ведь результат для таких команд превыше всего. Да и Александр Ковпак – явно не Пеп Гвардиола. Впрочем, черкащане порадовали смелой игрой с Черноморцем, работая на встречных курсах в высоком темпе. Был даже интенсивный прессинг, построенный на принципах Романа Григорчука, причем он имел системный характер.

Команда потерпела поражение со счетом 1:3. Сказалось отсутствие опыта и несбалансированный состав (особенно это было заметно в обороне), однако общее впечатление максимально приятное. ЛНЗ хоть и аграрный клуб, но не Ингулец – по крайней мере, на футбольном поле. Похоже, так будет и в дальнейшем, а значит можно ожидать очень интересный поединок с Минаем.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кемкин, Воробчак, Колесник, Голуб (Минай)

Дисквалифицированные: Бандура (Минай)

Ориентировочные составы на матч Минай – ЛНЗ

Минай: Ольховой – Кравчук, Немчанинов, Солдат – Дмитрук, Панасенко, Витенчук, Булеза – Твердохлеб, Одарюк – Вишневский

ЛНЗ: Самойленко – Стасюк, Лопыренок, Ковалев, Норенков – Хамелюк, Рыбалку, Бойко – Наумец, Прядун, Савин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Встречаются два интенсивных прессинга, а значит в матче будет много переходных фаз. Это – плюс для болельщика, да и тренерам проще. Сегодня можно ожидать несколько забитых мячей.

Мы поставим на победу Миная. Закарпатцы привыкли к высокому темпу в УПЛ, а кроме того у них значительно мощнее система обороны. Да и прессинг сбалансированный – проект Александра Ковпака еще немножечко сырой. Впрочем, это только второй тур – по сути, мы еще ничего не знаем о командах, а значит возможны сюрпризы.

Александрия – Металлист 1925

Ротань-стайл начал новый сезон с победы, одолев идейного антипода – Кривбасс. Вот только Ротань-стайла в этой победе почти не было. Игра оказалась абсолютно ничейной и крайне бедной на моменты. За весь матч александрийцы выполнили только 14 вхождений в штрафную, играя в большинстве с 30-й минуты.

Только 20% от всего массива передач "аграриев" отправился на треть поля Кривбасса. В значительной степени это связано с плохой вовлеченностью центрбеков в розыгрыши и с отсутствием лидеров центра поля – Михайленко и Ковалец находятся в лазарете. Да и в целом Александрия потеряла слишком много футболистов за лето, поэтому пока стоит отметить разве что неплохой прессинг. Именно он и принес единственный гол, забитый на 4-й минуте.

В обороне команда Руслана Ротаня тоже имеет проблемы. Это дает Металлисту 1925 надежду на очередной успех в противостоянии с александрийцами.

Первый матч в новом сезоне харьковчане проиграли, однако у них была уважительная причина – Шахтер. С другой стороны, поражение "желто-синих" выглядело довольно обыденно. Да, был гол Юсова и несколько неприятных для "горняков" ситуаций у собственных ворот, но те ситуации Металлисту 1925 подарили.

Дончане работали в довольно примитивной тактике – 4-4-2, изоляции для Зубкова, астрономическое количество подач и стандартов. Этого оказалось достаточно для победы над подопечными Эдмара (2:0). Особенно трудно было на флангах, ведь фулбекам Металлиста 1925 было трудно обороняться 1-в-1. Тем не менее, обыденность поражения от Шахтера не дает права делать далеко идущие выводы. Это только первая игра сезона, еще и против гранда.

Интереснее посмотреть на "желто-синих" в поединке с таким коллективом, как Александрия. Весной харьковчане дважды сыграли с "аграриями" вничью, причем на КСК Ника устроили самую результативную перестрелку в сезоне (3:3). А с того времени команда Руслана Ротаня сильно просела по кадрам – чего не скажешь о Металлисте 1925.

Кадровая ситуация

Травмированы: Михайленко, Ковалец – Кравченко (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Металлист 1925

Александрия: Шевченко – Копына, Бабогло, Логинов, Смирный – Беляев, Сигеев – Калитвинцев, Плакса, Шулянский – Кулаков

Металлист 1925: Мозиль – Безуглый, Ткачук, Курило, Жичиков – Вачиберадзе, Габелок, Бычек – Юсов, Сидоров, Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Эдмару сохранили почти весь прошлогодний состав, а также дали хорошие точечные усиления. У Александрии ситуация чуть ли не противоположная – а Руслану Ротаню и в лучших условиях было тяжело с Металлистом 1925. Как показал матч с Кривбассом в новом сезоне, компенсировать тактикой столь серьезные кадровые проблемы нереально.

Учитывая все факторы, мы поставим на ничью.

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