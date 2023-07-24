Голкипер Илья Ольховой продолжит карьеру в Минае, сообщает официальный сайт "лис".

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20-летний вратарь заключил соглашение с командой Владимира Шарана сроком на три года. В закарпатском клубе он будет выступать под номером 34.

Напомним, Ольховый – воспитанник Львова. За "горожан" дебютировал в мае 2023 года в матче с Черноморцем. Всего в прошлом сезоне провел в УПЛ 3 поединка, в которых пропустил 4 гола. Также в его активе 13 игр за U-19. Transfermarkt оценивает кипера в 100 тысяч евро.

К слову, прошлый сезон стал самым успешным в истории Миная – команда заняла в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку. Львов, напротив, вылетел из элитного дивизиона и прекратил свое существование.

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