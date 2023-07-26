"В последний раз был в Черкассах очень давно – 18 лет назад. Еще за Динамо-2 мы здесь играли в Первой лиге против Днепра Черкассы, которые здесь еще был. 0:0, если правильно помню, сыграли.

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Месяц назад я вел переговоры с Ворсклой, там не все было решено. Потом я ответил агенту, что мы можем рассматривать вариант из ЛНЗ и эта ситуация начала постепенно двигаться дальше.

Я следил за выступлениями ЛНЗ. Слышал, что это очень амбициозный клуб, амбициозные руководители, клуб сильно развивается и постепенно выходит на следующий уровень. Итак, когда такое предложение появилось, я отреагировал на него положительно.

Очень рад, что я сейчас здесь. Со своей стороны обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы помочь клубу и команде добиваться высоких целей. У меня очень большой опыт, поэтому я думаю, что смогу быть полезен клубу.

Перед трансфером я общался с Сергеем Рыбалкой, потому что мы знакомы очень давно. Спрашивал о ЛНЗ. Можно сказать, что действительно общался очень часто последнюю неделю. Он очень хорошо отзывался о клубе, что ему все нравится.

Сказал, что команда в хорошем состоянии, боевая и конкурентоспособная для выступлений в Премьер-лиге", – приводит слова Олийныка пресс-служба ЛНЗ.