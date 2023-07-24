Украинец отличился дебютным голом за "синих" в спарринге против Брайтона. Пусть матч товарищеский, но Михаил очень радовался своему успеху. Маурисио Почеттино похвалил Мудрика и новичка Челси, набивающегося в "братья".

Зинченко долечивает травму и тоже не сидит без дела. Легионер Арсенала в который раз напомнил всему миру о войне на Родине. Об этих и других новостях подробно смотрите в очередном дайджесте, который подготовил YouTube Футбол 24.

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