Контрольный матч

Челси – Фулхэм – 2:0

Голы: Силва, 20, Нкунку, 41

Челси и Фулхэм, готовясь к старту АПЛ, проводят товарищеские матчи в США. "Синие" ранее разгромили Рексхэм, переиграли Брайтон и расписали ничью с Ньюкаслом. Михаил Мудрик положил красивый гол в ворота команды Де Дзерби, однако сегодня был обделен вниманием тренера.

Мудрик забил эффектный первый гол за Челси в сверхрезультативной игре с Де Дзерби

Маурисио Почеттино сделал 12 замен, использовав в матче 23 игрока. Однако не дал сыграть ни минуты Мудрику. Украинец стал одним из трех футболистов Челси (еще Кепа и 18-летний Морейра), просидевших весь поединок в запасе. Хотя уже в перерыве Михаил активно разминался. Twitter кишит вопросами, почему же Почеттино решил проигнорировать Мудрика.

Челси победил Фулхэм благодаря двум голам в первом тайме. Тьягу Силва открыл счет – капитан замкнул подачу Чилуэлла с углового. А удвоил преимущество Нкунку. Новичок команды сыграл на добивании после удачных действий и мощного удара Чуквуэмеки.