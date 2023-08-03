Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на замену еще в первом тайме и принял участие в голевой атаке.

Товарищеский матч. Чикаго, 3 августа

Челси – Боруссия Д – 1:1

Голы : Берстоу, 89 – Вольф, 80

Мудрик запугивает формой перед стартом сезона – украинец забил шедевр на тренировке

В ночь на четверг, 3 августа, в Чикаго состоялся товарищеский матч между Челси и Дортмундской Боруссией. За синих сыграл украинский хавбек Михаил Мудрик, он вышел на поле на замену на 22-й минуте вместо травмированного Кристофера Нкунка.

Мудрик несколько раз включал фирменную скорость на фланге с последующими подачами в штрафную. Именно Михаил на 89 минуте исполнил штрафной, после которого Челси сумел сравнять счет – головой забил 19-летний Мэйсон Барстоу. Оценка статистических порталов колеблется в пределах 6,8 – 7,2.

К слову, этим летом Мудрик забил свой первый гол в составе Челси, поразив ворота Брайтона в товарищеской игре (которая завершилась победой лондонцев со счетом 4:3).

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