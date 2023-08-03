Вингер Челси Михаил Мудрик снова порадовал болельщиков своей техникой.

Челси разошелся миром с Боруссией Д (1:1), а Мудрик, кроме того, что приобщился к забитому мячу, запомнился эффектным приемом мяча.

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Михаил получил диагональ от Риса Джеймса и обработал мяч пяткой, после чего сразу разогнал атаку. Конечно, такая эффектная игра со стороны украинца вызвала овации.

Отметим, что подобный финт является одной из фишек звезды ПСЖ Неймара, который любит похвастаться техникой в матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов.

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