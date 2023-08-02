Игроки Челси на тренировке проводили двусторонку, в которой Мудрик забил эффектный гол.

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Украинец получил мяч метрах в 20 от ворот соперников и решился на обводящий удар. Получилось идеально – мяч залетел в самехонький верхний угол, а голкипер даже не среагировал. Конечно же, Михаил сорвал овации от своих партнеров.

К слову, этим летом Мудрик забил свой первый гол в составе Челси, поразив ворота Брайтона в товарищеской игре (которая завершилась победой лондонцев со счетом 4:3).

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