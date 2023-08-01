"Мы не знаем, как они отравились": Панатинаикос отреагировал на обвинения СК Днепр-1 перед матчем Лиги чемпионов
Панатинаикос не видит своей вины в плохой организации матча квалификации Лиги чемпионов против СК Днепр-1.
Украинская команда столкнулась с организационными проблемами со стороны греческого клуба, который пренебрег своими обязанностями при подготовке ответного матча в Лиге чемпионов. Кроме проблем с логистикой, ряд футболистов Александра Кучера отравились.
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"Мы не знаем, как отравились игроки. Задержка автобуса связана с действиями полиции", – цитирует представителя Панатинаикоса Gazzetta.gr.
Греческий клуб настаивает, что логистические проблемы украинской команды связаны исключительно с полицией и ее планом безопасно доставить СК Днепр-1 в отель. Из-за войны в Украине меры безопасности были более строгими, чем обычно. Что касается отравления, то Панатинаикос предоставил все разъяснения УЕФА и заверил, что руководство клуба полностью на стороне украинской команды.
Напомним, что ответный матч между греками и СК Днепр-1 состоится 1 августа, начало матча в 20:30 по киевскому времени.
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