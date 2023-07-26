"Вы сами увидели, что он качественный игрок. Конечно, ему понадобится время, чтобы уловить ритм тренировок и матчей. Вы видели, что он смотрит вперед, распознает ситуации, обладает хорошим пасом. Думаю, мы получим в его лице качественного игрока, но это займет некоторое время", – цитирует Бішчана клубна пресс-служба.

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Богдан Михайличенко лишь несколько дней назад официально присоединился к загребскому Динамо и пока вынужден довольствоваться выходом на замену. Игрок вышел на поле на 71 минуте и помог очень уверенно разобраться с Астаной.

Футболист является воспитанником киевского Динамо, но закрепиться в родной команде не смог. Затем были Заря, Андерлехт и прошлый арендный сезон в Шахтере (32 матча, 2 гола и 5 ассистов). "Горняки" отказались платить 2,5 млн евро, которые якобы требовали бельгийцы за кандидата в сборную Украины.

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