"Очень мощный соперник, хорошо играющий с мячом. В первом тайме мы терпели. А потом, как у нас часто бывает: пропускаем, достаем шашки и пошли гасать. Как казаки. Это была та Ворскла, которая на характере может вырывать такие игры. Мы понимаем, что это только первый тайм, второй будет в Грузии, победа – это победа, но еще ничего не решено.

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Не хотелось уходить с поля с пустыми руками, поэтому больше рисковали, больше играли вперед. Замены были сделаны для создания давления впереди. Все вышло, мы довольны. Но это только первый шаг. Будем терпеть и стараться пройти дальше. Это только первый официальный матч сезона, но я доволен физическим состоянием команды: мы не начали падать, а пошли вверх.

Из Ворсклы ушли игроки, которые играли вперед: Сефери, Олейник, Кравец. Но пришли новые люди, в том числе центральный защитник Сантана. Он практически три дня с нами тренируется. Но я никогда на это не смотрю, а верю в ребят, которые у нас есть. Мы постараемся пройти дальше. Каждая игра для нас – вызов. Мы играем так, как мы можем. Моя команда играет дисциплинированно, здесь нет хаоса, что каждый делает что хочет. Против любого соперника мы изучаем его сильные стороны, стараемся хорошо играть в отборе. За счет индивидуального мастерства, которое имеют Фелипе, Кане, Степанюк, в любом матче у нас есть моменты", – приводит слова Скрипника клубна пресс-служба Ворсклы.

Напомним, ответный матч между Дилой и Ворсклой в Грузии состоится в четверг, 3 июля.

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