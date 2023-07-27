Ольга Харлан далеко не одинока в своей борьбе за достоинство и принципы.

На старте ЧМ наша фехтовальщица победила россиянку Анну Смирнову – 15:7. После поединка Харлан отказалась жать руку сопернице. Россиянка подала протест и требовала дисквалифицировать Ольгу из-за "проявления неуважения". Сначала организаторы не планировали наказывать украинку, но затем изменили свое решение. Харлан покинулатурнир под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

Харлан дисквалифицировали из ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россияне

Украинские футбольные клубы и деятели решили поддержать землячку, ставшую жертвой огромной несправедливости и бесхребетности FIE.

"Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, FIE", – Шахтер.

Підтримуємо твій вчинок!



Ми з тобою, Ольго Харлан!



Соромно за вас, @FIE_fencing ? pic.twitter.com/gDisF9ljYF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023

"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан!" – Динамо.

Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан! pic.twitter.com/TBVpP5YBFw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 27, 2023

Карпаты выдали длинную тираду и напоминают о Николаеве – родном городе фехтовальщицы, который постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.

Olga Kharlan was disqualified by @FIE_fencing



It is not a black card for Ukrainian fencer, it is a black spot for you and shame.



Olga Kharlan #RussiaIsATerroristState #BringBackKharlan https://t.co/O5uIfPLb9U — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) July 27, 2023

Евгений Левченко показывает фото Смирновой с братиком-военным, а Роман Зозуля не забывает упрекнуть наших чиновников, которые делают недостаточно.