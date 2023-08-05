"Прежде всего, хотел бы поздравить наших ребят, команду и весь город Черкассы с дебютной победой, для нас это исторический день. Конечно, мы хотели это сделать в домашних условиях, но пришлось переносить на выездной матч.

Историческая победа ЛНЗ в элите в видеообзоре матча с Минаем – 3:0

Относительно игры... Счет 3:0 не означает, что все было настолько легко, как может казаться. Мы очень успешно забили гол в раздевалку. Затем, во втором тайме, соперник перестроился на четыре защитника, но это не принесло им пользы.

Наши замены сработали – игроки очень качественно вошли в игру: они прибавили во всех аспектах, что также способствовало такому счету. Я очень горжусь своими ребятами, они сегодня молодцы, выполнили установки, благодаря чему мы победили.

Погодные условия были очень сложные, но пацаны выдержали. В первой игре (против Черноморца (0:2), – прим.) было большое волнение – и у команды, и у нас, потому что это был дебют для многих из нас. Волнение и родные стены где-то повлияли на ту игру. Но мы сделали правильные выводы", – сказал Ковпак в послематчевом комментарии.

Напомним, после 2-х туров ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ на пятой строчке.

ЛНЗ одержал дебютную победу в УПЛ, разгромив Минай на выезде