"Защищая Украину от врага и получив на фронте третье ранение, трагически погиб Андрей Кравчук, отец игрока женской команды Шахтера Дианы Кравчук. Ему было 43 года.

На войне погиб капитан украинского клуба

ФК Шахтер выражает искренние соболезнования и слова поддержки Диане и ее семье, всем родным и близким погибшего героя.

Вечная память и уважение Андрею Кравчуку. Героям слава", – говорится на официальном сайте Шахтера.

"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину