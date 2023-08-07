После триумфального сезона Наполи потерял одного из героев Скудетто. Мин Че Ким, признанный лучшим защитником Серии А, уже перебрался в Баварию, которая активировала клаусулу корейца.

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Для замены одного из лидеров партенопейцы подписали бразильца Натана из РБ Брагантино. В официальном сообщении Наполи вообще не раскрыл никаких деталей. Однако, по информации СМИ, этот трансфер обошелся в 10 миллионов евро.

К слову, два года назад Брагантино заплатил за этого игрока Фламенгу 3,5 млн. В свои 22 года Натан успел провести более 120 матчей на профессиональном уровне (забил 4 гола). Любопытно, что новичок Наполи не играл даже за юношеские сборные Бразилии.

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