Срок предыдущего соглашения Распадори с Наполи истекал летом 2027 года, и руководство Наполи решил продлить соглашение. Форвард поставил подпись под контрактом, который действует до лета 2028 года, информирует официальный сайт клуба.

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В прошлом сезоне Распадори долгое время лидировал в гонке бомбардиров "адзурри" в Лиге чемпионов, но на стадии плей-офф турнира Виктору Осимхену удалось его обогнать. Всего 23-летний форвард забил в сезоне 2022/23 шесть голов в 33 матчах за Наполи во всех турнирах.

Напомним, что "Джак" является действующим чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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