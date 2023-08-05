Джованни Ди Лоренцо остается с чемпионами Италии еще на пять лет.

Наполи официально объявил о продлении контракта с капитаном команды Джованни Ди Лоренцо. Об этом пишет клубная пресс-служба неаполитанцев.

Лидер Ланса отказал Наполи и продлил контракт – клуб высмеял чемпиона Италии в ролике

По официальным данным, новое соглашение защитника с клубом рассчитано на пять лет – до лета 2028 года. Финансовые аспекты не разглашаются.

Ди Лоренцо, которому 4 августа исполнилось 30 лет, вместе с Наполи стал чемпионом Италии в 2023 году. Также он является основным правым защитником сборной Италии, в составе которой стал чемпионом Евро-2020, а также дважды завоевал бронзу Лиги Наций – в 2021 и 2023 годах.

В сезоне-2022/23 футболист был ключевым исполнителем в составе своей команды – защитник сыграл за клуб 47 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

10 самых дорогих защитников мира: провалы МЮ и Челси, джекпот Ливерпуля, новый рекорд Гвардиолы