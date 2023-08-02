Наполи летом планирует приобрести нового игрока на позицию вингера, сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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В шорт-лист клуба входит Тете, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру. Контракт 23-летнего бразильца истекает 31 декабря, с ним можно договориться о предварительном соглашении или воспользоваться правилами ФИФА.

По информации источника, неаполитанцы также интересуются Эдоном Жегровой из Лилля и Йоханом Бакайоко из ПСВ.

Напомним, зимой 2019 года Шахтер заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч. Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы шотландский Селтик и турецкие клубы.

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