Главный тренер "пивоваров" Валерий Иващенко рассказал о трансферной способности киевского клуба, от которой напрямую будут зависеть результаты команды.

"Сейчас рано об этом говорить, но мы бы хотели в целом закрепиться в УПЛ. Хотим притереться в лиге сильнейших. А потом уже можно говорить о серьезных задачах.

"Играли в казино, а Динамо какой-то блэкджек выпал": тренер Оболони нашел виновных в поражении от Ярмоленко и Ко

Сможет ли Оболонь до конца трансферного окна подписать новых футболистов? Просто так никого не хочется брать. Новичок должен подходить под наши требования. Учитывая наш бюджет, думаю, что есть мало игроков, которые могут нам помочь", – сказал Иващенко в комментарии Sportarena.

Напомним, накануне Оболонь в киевском дерби продемонстрировала очень достойную игру против Динамо, однако уступила со счетом 2:4. После 2-х туров "пивовары" в турнирной таблице УПЛ идут девятыми.

Динамо перестреляло Оболонь в дерби – исторический Ярмоленко, 6 голов, 2 отмененых, жара VAR, шоу Черненко и Буяльского