"Тяжело комментировать после такой игры. В первом тайме сначала где-то испугались соперника. Хотя говорили ребятам, что нет ничего страшного – это такие же люди, с ними можно и нужно играть.

Неудачный дебют СК Днепр-1 в Лиге чемпионов в видеообзоре матча с Панатинаикосом – 1:3

Начали больше играть после пропущенного гола: появились игра, рисунок, моменты. Во второй половине тоже неплохо играли, но пропустили после полумоментов. Полумомент – и у нас гол, полумомент – и у нас гол. Нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя так легко пропускать в матчах с такими командами, давать забивать такие голы. В прошлом сезоне у нас три пропущенных гола после трех ударов, и сейчас снова. Я не понимаю. Где-то не достучались до ребят, не донесли.

Но не скажу, что все потеряно, потому что неплохо играли во втором тайме. Ребята бежали, накрывались, были моменты, могли забивать больше. Но потеряли бдительность и получили непонятные голы.

Не знаю, был ли пенальти. Трудно комментировать, надо пересмотреть. Не видел там нарушения, что надо было его ставить.

Не считаю, что мы заслуживали такое поражение. Могли забивать больше одного мяча. Очень легко мы дали сопернику забить голы.

Почему выбрал Кинарейкина? Яков – молодой голкипер. Я выбрал его, потому что другие наши вратари травмированы. Да, к нам присоединился Евгений Волынец, но он сыграл за нас только один тайм. А Яков на сборах показал себя очень хорошо. Поэтому выбор пал на него", – сказал Кучер в послематчевом комментарии.

Напомним, СК Днепр-1 в номинально домашней игре уступил Панатинаикосу со счетом 1:3. Ответный матч состоится во вторник, 1 августа, в Афинах.

СК Днепр-1 потерпел поражение в дебютном матче в ЛЧ, пропустив три гола от Панатинаикоса