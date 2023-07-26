Ницца на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с вингером Жереми Бога. Сумма сделки не разглашается, однако, по данным L'Equipe, ивуариец обошёлся французскому клубу в 20 миллионов евро: 18 млн евро сразу и 2 млн евро – в виде бонусов.

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Приобретение Бога стало для Ниццы вторым во время летнего трансферного окна. Ранее "орлы" подписали полузащитника Моргана Сансона.

Бога является обладателем уникального достижения. Он провёл в Серии А 149 матчей и не заработал ни одной желтой или красной карточки. Он стал первым таким игроком с сезона 1994/95, когда за победу начисляют 3 очка.

Бога забил за Аталанту 22 мяча. Его результативность существенно снизилась после того как вингер заболел ковидом.

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