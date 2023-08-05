"Сороки" оформляют свой третий летний трансфер. Как информирует Sky Sports, после подписания Сандро Тонали и Харви Барнса Ньюкасл завершает приобретение защитника Саутгемптона Тино Ливраменто.

Фирмино и Марез получили нового партнера – Ньюкасл официально отпустил лидера в Саудовскую Аравию

Сделка обойдётся клубу в 32 млн фунтов стерлингов. Помимо этого "святые" получат ряд бонусов в зависимости от успешности выступления игрока в новой команде. Сообщается, что потолок бонусов может достичь 8 млн фунтов.

Летом 2021 года 20-летний Ливраменто перешел в Саутгемптон из Челси за 5 миллионов фунтов стерлингов. В 2022 году Тино получил травму крестообразной связки, из-за которой он выбыл из игры более чем на год.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків