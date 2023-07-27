Новичок АПЛ подписал экс-конкурента Ярмоленко в Дортмунде
27 июля 16:09 - Читати українською
Вингер Якоб Бруун Ларсен проведет сезон 2023/24 в составе Бернли.
Бернли на своем официальном сайте сообщил о приходе в команду Якоба Брууна Ларсена.
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Датчанина подписали из Хоффенхайма на правах годичной аренды. Интересно, что Ларсен был одноклубником Андрея Ярмоленко в дортмундской Боруссии.
Отметим, что Ларсен в прошлом сезоне в составе Хоффенхайма сыграл в 15 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом.
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