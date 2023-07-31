Новичок Манчестер Юнайтед отругал Магуайра за очередной привоз – видео эпизода
31 июля 13:10 - Читати українською
Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана не собирается терпеть провалы Харри Магуайра.
Манчестер Юнайтед уступил дортмундской Боруссии, но эпизод, который случился на старте второго тайма, заслуживает особого внимания.
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Магуайр отдал неудобный пас партнеру, из-за чего на ворота МЮ развернулась атака, которая чудом не завершилась голом. Сам Харри к тому же медленно возвращался назад, из-за чего получил "на орехи" от Онана, который обругал защитника.
Напомним, что Магуайра лишили капитанской повязки в Манчестер Юнайтед и подталкивают к уходу из клуба.
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