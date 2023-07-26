Черкасский ЛНЗ, впервые в истории вышедший в украинскую Премьер-лигу, подписал звездного новичка – игроком черкасцев стал бывший футболист сборной Украины Денис Олейник.

Новичок УПЛ эффектно представил историческую форму на дебютный сезон в элите

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист выбрал себе 16 игровой номер. Финансовые детали сделки и срок контракта не разглашаются.

Олейник является воспитанником киевского Динамо. Футболист известен по выступлениям за Металлист, Днепр, немецкий Дармштадт, нидерландский Витесс и другие клубы. Также игрок провел 12 матчей в составе сборной Украины.

В прошлом сезоне Олейник защищал цвета полтавской Ворсклы. В составе команды Виктора Скрипника игрок провел 25 матчей, в которых сумел дважды отличиться и отдал 4 ассиста.

Напомним, команда Александра Ковпака стартует в УПЛ матчем против одесского Черноморца, который состоится в воскресенье, 30 июля, старт встречи запланирован на 13:00.