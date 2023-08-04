Дерби между Оболонью и Динамо когда-то считалось одним из самых ламповых. В отличие от большинства подобных матчей, в нем не было ненависти – зато была прекрасная атмосфера на Оболонь-Арене. В сезоне 2009/10 киевские болельщики даже летали над стадионом во время поединка.

Неожиданные сюжеты в противостоянии на поле тоже возникали. Конечно, Динамо доминировало, однако в сезоне 2010/11 Оболонь набрала в дерби аж четыре очка. Особенно эффектной была победа со счетом 0:2, которой предшествовал высокомерный комментарий Евгения Хачериди.

В том матче участие принимали нынешний тренер Ингульца (Владислав Лупашко) и центрбек Игорь Пластун, которого ждали Карпаты, Лудогорец, Гент и ЛЧ.

Впрочем, это все в прошлом. Болельщиков в таком количестве ожидать не приходится, а в сенсацию совсем не верится. Оболонь только-только вернулась в элиту, расписав нулевую ничью с Колосом в 1-м туре. Подопечные Валерия Иващенко создали всего один острый момент, наиграв на 0,49 xG.

Средняя дистанция 7 ударов (3 в створ) составила аж 22,31 метра. Точность пасов вперед не дотянула даже до 60%. Зато новичок УПЛ может похвастаться хорошей физической подготовкой – команда держалась на равных в огромном количестве единоборств (29:25 в пользу Колоса) и провела больше выстрелов в последние 10 минут, чем за весь матч до того.

Такой простенький футбол не удивляет, ведь Оболонь зашла в УПЛ с перволиговым составом, почти не усилившись за лето. Тем не менее, команда дисциплинирована и хорошо подготовлена для месива в низах таблицы. Приятной неожиданностью стала шикарная игра ногами в исполнении кипера Федоривского – из 25-ти его передач в матче с Колосом сразу 14 шло с продвижением, что является вратарским рекордом тура. Точность пасов с продвижением достигла 85.71%, часть из них выполнена из-за пределов штрафной.

Правда, сегодня Назар вряд ли будет действовать столь смело, ведь Динамо будет оказывать серьезное давление. "Бело-синие" вообще продемонстрировали лучший футбол в 1-м туре – в поединке против Миная киевляне нанесли 21 удар (9 в створ) на 2,64 xG (0,76 xG с пенальти). Только 9 выстрелов прошли с дистанции. И это при том, что закарпатцы выдали очень мощную игру, интенсивно прессингуя и обороняясь в смелом стиле.

В предыдущем сезоне возникали большие проблемы в единоборствах, однако в матче с Минаем подопечные Мирчи Луческу переехали соперника – 70 победных дуэлей против 58 у закарпатцев. К тому же, у динамовцев было значительно больше возвратов мяча (64:50).

Невероятно, но 33-летний Ярмоленко стал лидером как по общему количеству единоборств (21), так и по количеству выигранных (13), плюс он лучший по возвратам (6) и в топ-3 по перехватам (7). А большинство фанов еще и раскритиковало капитана – мол, вау-эффекта не произошло, а Шапаренко с Ванатом выглядели интереснее.

Но оба действительно провели выдающуюся игру. Ванат реализовал буквально первые два момента, а Николай вообще оказался MVP.

В целом, Динамо оправдало авансы, которые выдавали перед стартом сезона. Команда Мирчи Луческу стала демонстрировать грамотную тактическую работу в позиционном наступлении – вопросов не возникало даже к перемещениям Кабаева. Возвращение Шапаренко и приход Ярмоленко усилили Буяльского, дали больше моментов Ванату и разгрузили Тымчика от несвойственной для него работы в организации атак.

В общем, в игре "бело-синих" стало значительно больше гибкости и мысли. Этого очень не хватало в предыдущем сезоне. А вот с обороной проблемы никуда не делись – дебютант Биловар провалил все и привез гол, а Попов шипами въехал в плечо сопернику и получил красную.

Что хуже всего, продвижение от центрбеков все так же может обеспечить только Сирота, который тоже неидеален в защите. В целом, количество ошибок в задней линии чрезвычайно высоко. Это – шанс для Оболони.

Если Динамо сможет разобраться в данном вопросе, то можно подумать даже о чемпионстве. Впрочем, не стоит забывать, что мы делаем выводы только по первой игре (пусть и против очень грамотного соперника). Пока такие разговоры являются авансами – далеко не факт, что на фоне оболонского "автобуса" подопечные Мирчи Луческу будут выглядеть так же убедительно.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Попов (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Динамо

Оболонь: Федоровский – Фатеев, Приймак, Лукьянчук, Осман – Черненко, Мороз – Мединский, Слободян, Прокопенко – Краснопир

Динамо: Бущан – Тымчик, Биловар, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Сенсации на то и сенсации, чтобы быть редкими. Даже во времена Сергея Ковальца ничья с Динамо считалась для Оболони фантастическим результатом, а сейчас "зелено-белые" не могут гарантировать ничьей даже с аутсайдерами. Трудно даже ожидать на гол в ворота гранда, учитывая слабость атаки в 1-м туре.

Подопечные Мирчи Луческу – безусловные фавориты. Ставим на уверенную победу гранда.