Первое киевское дерби в Премьер-лиге с 2019 года. Матч, как и онлайн-трансляция Оболонь – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. В первом туре "пивовары" разошлись миром с Колосом (0:0), а команда Луческу разгромила Минай (4:1). Где смотреть матч Оболонь – Динамо онлайн? Игру транслируют Setanta Sports, MEGOGO Футбол Первый и другие ОТТ-платформы. Предшественники нынешней Оболони лишь раз за все 14 предыдущих встреч побеждали динамовцев. Случилось это в 2010-м.

Оболонь – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Дячук возвращается после дисквалификации, меняя в основе Попова, который в свою очередь пропускает игру из-за удаления в стартовом туре. Биловар также уступает место в основе. Так что Луческу полностью обновил центр обороны, выпустив Сироту. Иващенко сделал 3 перестановки. Вместо Фатеева, Османа и Краснопира выходят Вовкун, Суханов и Тарануха.

Оболонь: Федоровский – Вовкун, Приймак, Лукьянчук – Черненко, Слободян, Мороз – Мединский, Суханов, Тарануха, Прокопенко

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат