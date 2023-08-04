Оболонь в киевском дерби вышла вперед уже на 10-й минуте матча, но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитали. В середине тайма забило Динамо – Ванат вышел один на один после эффектного паса пяткой от Буяльского. Впоследствии Мороз зацепил Виталия в штрафной и Ярмоленко с пенальти забил свой 100-й гол в УПЛ.

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Впоследствии Андрей чудом не удвоил – соперник в падении успел вынести мяч с линии ворот. За минуту до перерыва Черненко один гол отквитал (ошибку допустил Бущан, который не среагировал на прямой удар со штрафного), однако на перерыв команды все равно ушли с разницей в два гола – Буяльский был первым на перехвате.

После отдыха Карась снова сократил отставание до минимума, однако еще один удачно реализованный одиннадцатиметровый от Ярмоленко поставил точку в матче.

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