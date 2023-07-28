"Эмоции очень хорошие, потому что хочется уже поскорее стартовать. Как-то заждались, много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ. Уже хочется погрузиться в эти чувства, в этот круговорот туров. Подготовка к сезону прошла по плану, ничего не пропустили, все отработали.

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Надеюсь, что как мы прошли подготовку к сезону, так и пройдет и начало. Отрадно, что мы начинаем именно в Житомире. Когда еще готовились, почему-то настраивались, что будем играть первый матч именно в Житомире. Если рассматривать нашу историю Полесья, то поскольку мы закончили прошлый сезон дома, то и новый сезон хотелось бы начать, как это бывает, как в каком-то сериале, так же дома. Это будет хорошая история для СМИ, для болельщиков, для всех", – цитирует Шастала клубная пресс-служба.

Напомним, Полесье стартует в новом сезоне УПЛ матчем против ровенского Вереса. Игра состоится сегодня, 28 июля, старт встречи запланирован на 19:00.

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