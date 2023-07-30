Южная Пальмира разживется еще одной командой, которая уже переросла любительский уровень.

Футбольный клуб Титан планирует стать третьим профессиональным клубом Одессы, сообщает UA-Футбол.

Клуб Второй лиги отказался от участия в Кубке Украины: "Нас просто убили"

Успешные выступления коллектива на любительском уровне вдохновили руководство двигаться дальше. Чтобы завоевать путевку во Вторую лигу, Титан уже подписал двух экс-игроков Черноморца – 34-летнего Сергея Политыло, с которым Григорчук и Ко не стали продлевать контракт, и 32-летнего Виталия Балашова (которого вернули из чемпионата Казахстана).

Кроме того, на должность начальника команды приглашен бывший тренер Черноморца Андрей Телесненко. Главным тренером Титана сейчас является Юрий Кулиш, который, кроме Украины, успел поработать с клубами Молдовы (Конструкторул, Шериф и Динамо-Авто), Беларуси (Динамо Минск) и России (Кубань и Локомотив).

Напомним, в УПЛ Одессу представляет Черноморец, а во Второй лиге играет Реал Фарма.

Кубок Украины официально стартовал: результаты дебютных матчей сезона 2023/24