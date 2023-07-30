Александрия – Кривбасс

Руслан Ротань вернулся в Александрию в статусе полуфиналиста Евро-2023, однако наиболее важным достижением является разгрузка тренера. Больше никаких тройных совместительств со сборными – теперь Ротань-стайл принадлежит только клубному футболу. И это очень важно, ведь для прорыва в еврокубки коучу надо проявить все свои способности, выжав из состава максимум.

Весной казалось, что Руслану Петровичу просто не хватает футболистов под собственное тренерское видение. Вот начнется трансферное окно – и Александрия как помчится! Впрочем, реальность оказалась иной. "Аграрии" потеряли Цурикова, Рыбалку, Волошина, Мирошниченко, Кожушко, Третьякова и Мустафаева. Все, кроме Волошина, были безоговорочными футболистами основы, а некоторые еще и вполне соответствовали принципам "Ротань-стайла".

Динамо – Минай: анонс матча УПЛ

Вместо них руководством подписало Смирного, Беляева и Плаксу, а также выкупило Логинова. Из аренд вернулись Калюжный и Авагимян. Это похоже на отказ от евроамбиций, однако почти все недавние претенденты на пятое место провели похожую трансферную кампанию. Зато появился полесский дрим-тим, готовый уже сейчас обойти всех. Так или иначе, Руслану Ротаню будет непросто.

У Кривбасса тоже не все круто. Летом команду Юрия Вернидуба покинули Опанасенко, Сарнавский, Хобленко, Морел, Банада, Микитишин и Капич, а Виталий Вернидуб завершил игровую карьеру. Как минимум, последние четыре фамилии были важными для состава криворожан. Особенно тяжелой стала потеря Капича – он создал 35 моментов с игры (6-е место среди всех игроков УПЛ) и 67 в целом (вошел в топ-3 в УПЛ), став четвертым футболистом в УПЛ по ожидаемой остроте передач.

Вместо Рифета клуб подписал Хрвое Илича из тель-авивского Хапоэля, однако о его качестве нам только предстоит узнать. На позицию опорника / центрхава взяли Бизимана из второй бельгийской лиги и Вакулка из Риги. Позицию голкипера усилили Маханьковым из Колоса, новыми вингерами станут Кожушко и Виктор Близниченко (арендованный у Динамо), а в центр нападения арендовали Гончарука из молодежки Шахтера.

Трудно сказать, стал ли Кривбасс сильнее за лето, но команда хотя бы не стала значительно слабее. Посмотрим, насколько хватит этого состава.

Кадровая ситуация

Травмированы: Якимец, Соса, Д. Шевченко (Кривбасс)

Дисквалифицированы: Гуничев – Татаренко

Ориентировочные составы на матч Александрия – Кривбасс

Александрия: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логинов, Мартынюк – Ковалец, Сигеев – Калитвинцев, Плакса, Авагимян – Кулаков

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Семенов, Бескоровайный, Стецьков – Бизимана, Приходько – Кожушко, Илич, Хомченовский – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Трудно делать какие-то прогнозы. Состав Кривбасса выглядит немного крепче, но судьбу матча во многом будут решать тактические ходы. И все же, поставим на криворожан, которым весной удалось переиграть более сильную версию Александрии.

ЛНЗ – Черноморец

Черкасщина впервые в истории врывается в элиту украинского футбола. Это стало возможным благодаря победе ЛНЗ над Ингульцом в стыковых матчах за УПЛ. Эти поединки трудно было назвать веселыми – почти все решил рандом, а футбол оставлял желать лучшего. Да и "Папа", похоже, не очень хотел оставаться в УПЛ, перестав инвестировать в состав, играя домашки на выезде и меняя тренера в самый важный момент.

ЛНЗ, судя по публичным заявлениям руководства, не собирается привозить Реал в Черкассы и не мечтает о выходе в еврокубки уже в этом сезоне. Зато клуб декларирует системный подход к работе с болельщиками и постепенное укрепление состава. Вообще, менеджмент пытается представить ЛНЗ как витрину современного холдинга – неким отечественным Ред Буллом. У новичка уже и фарм-клуб есть.

Реальность, конечно, несколько иная, но это уже предмет другой статьи. Более важно, что на фоне красивых заявлений прогремел скандал с переходом Пасича, который якобы оформили через мутную схему – а футболист об этом и сам не знал. Руководство ЛНЗ списало историю на договоренности Вереса с агентами, но убедительно эти доводы не выглядели.

К кадровой комплектации ЛНЗ поначалу вызывали серьезные вопросы, однако по ходу короткого межсезонья черкащане получили чрезвычайно мощное усиление. В команду Александра Ковпака пришли Ден Олейник, Рыбалка, Прядун, Наумец, Г. Пасич, Банада и Муравский – и это только из громких подписаний. Между прочим, Пасич по статистике был одним из лучших вингеров УПЛ, а Прядун долго шел в лидерах прошлогодней гонки бомбардиров.

Не факт, что этого состава хватит для борьбы за еврокубки – Полесье крепче, а другие середняки не хуже. Впрочем, такой задачи боссы ЛНЗ и не ставили. Зато с таким ростером довольно просто остаться в УПЛ на следующий сезон. Теперь все в руках Александра Ковпака.

Первым соперником черкащан станет Черноморец. Одесситы круто проявили себя в предыдущем сезоне, демонстрируя интенсивный прессинг и грамотную позиционную игру. Роман Григорчук снова напомнил, что является топовым украинским коучем – впрочем, у него был ограничен кадровый ресурс.

За лето одесскую команду покинули Алефиренко, Авагимян, Демченко, Юсов, Политыло, Непогодов, Паст и Гладкий. Ну и еще несколько игроков, которых трудно было назвать основными. Вместо них подписали трех легионеров-ноунеймов, а с украинского рынка пришли Бойчук и Грисьо (вингеры Металлиста и Львова), голкиперы Шевченко и Билык и три юниора (центрхав Ситников, вингер Данилюк, фулбек Ухань).

Более важно, что Черноморец сохранил Брагару, Бадибангу, Путрю, Штогрина, Кузыка, Салюка, Ермакова и Васильева. Учитывая тренерские способности Романа Григорчука, от Черноморца стоит ожидать хотя бы отсутствия угрозы вылета – ее не возникло бы и год назад, если бы не тотальный нефарт в первом круге. До еврокубков дотянуть будет трудно, но одесситы остаются опасными для всех.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Тищенко (ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Черноморец

ЛНЗ: Самойленко – Насонов, Муравский, Лопыренок, Норенков – Банада, Рыбалка – Савин, Наумец, Пасич – Ныч

Черноморец: Билык – Путря, Ермаков, Салюк, Брагару – Васильев, Спорн – Бадибанга, Хадида, Кузык – Иеде

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

По составам команды выглядят ровно, но у Романа Григорчука значительно больше опыта, чем у Александра Ковпака. К тому же, ЛНЗ никогда не встречался со столь интенсивным прессингом – и "звездные" новички ситуацию здесь не выравнивают. Ставим на одесситов.