Защитник Кривбасса Даниил Бескоровайный рассказал, кто для него лучший украинский тренер.

Защитник криворожцев стал героем клубного ютуб-канала, где ответил на 10 футбольных вопросов Даниил Бескоровайный признался, что лучшим тренером в мире считает легендарного Алекса Фергюсона, а вот среди украинских специалистов он выбрал неожиданный вариант.

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"Лучший тренер после Лобановского? Уважаю всех, с кем работал, но здесь отвечу – Александр Васильевич Петраков", – рассказал защитник.

Напомним, Даниил Бескоровайный работал вместе с украинским специалистом, выступая за молодежную команду, в составе которой стал чемпионом мира U-20.

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