"С первого дня, уверяю вас. С первого дня я видел, что он будет отличным тренером. Я бы сказал, что он ближе всех к Пепу.

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Я разговаривал с некоторыми игроками о других тренерах. Я не тот человек, который осуждает кого-то, потому что яйца никогда не учат кур, но я говорил об этом, потому что мне очень интересно, что этот менеджер думает, например, о том, хорошо ли этот парень тактически вышколен, и бла-бла-бла.

Вы знаете, насколько страстен Микель, и, как я уже отметил, он победитель, он любит побеждать и ненавидит проигрывать", – сказал Зинченко в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, что Александр Зинченко присоединился к Арсеналу в 2022 году. За лондонцев защитник отыграл в 33 матчах, забив один гол и отдав два ассиста. Всего из-за травм Александр пропустил 17 матчей Арсенала.

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