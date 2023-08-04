"Есть некоторые игроки, которые быстро адаптируются, и есть игроки, которым нужно больше времени. Малиновский был идеальным для Тудора, но здесь мы должны посмотреть, что он может сделать с Марселино.

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Нужно проанализировать значение Руслана в системе тренера. Всегда нужно находить баланс с зарплатой", – цитирует президента провансальцев Пабло Лонгорию Football Club de Marseille.

Напомним, что Руслан Малиновский пришел в Марсель зимой текущего года, когда командой руководил Игор Тудор. Летом главным тренером стал испанский специалист Марселино, решивший изменить стиль и систему игры провансальцев. Неизвестно, сможет ли украинец получить место в стартовом составе Марселя с новым тренером.

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