Мак Аллистер вышел в стартовом составе "красных", но был заменен в перерыве.

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"Там была игра колено в колено, он мог продолжить игру. Сначала мне сказали, что он почувствовал сильную боль, поэтому было понятно, что мы его заменим. Не было необходимости заставлять его продолжать матч. Когда я поговорил с ним после этого столкновения, он сказал: "Нет, нет, со мной всё было в порядке". Но мы не хотели рисковать. Будет синяк, но он в порядке", – приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, что Мак Аллистер - чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Он перешел в Ливерпуль летом из Брайтона за 35 млн фунтов стерлингов.

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