"Трудно что-то говорить после такой игры. Как с Рухом, хорошо играли первый тайм. Заработали ненужный пенальти в свои ворота перед перерывом.

Кривбасс в матче с тремя пенальти и удалением уверенно победил Зарю

Во втором тайме такая же проблема, что и неделю назад – стояли вдали от игроков соперника. Не хватало Джордана. Снова красная карта не нужна. Два пенальти в наши ворота. Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом? Некоторым футболистам нужно понять, что они должны играть за Зорю, а не за себя, как будто это частный матч.

Мы готовы не полностью. Не хотим искать отмазок. Наша команда будет другой, когда вернутся травмированные игроки. Также нам нужен опорный полузащитник. Большая часть команды не было с нами большинство сбора. К тому же была сильная жара. Очень тяжело", – цитирует Лалатовича клубная пресс-служба Зари.

Напомним, Заря потерпела два поражения на старте новой кампании УПЛ. Подопечные Лалатовича проиграли Руху (1:2) и Кривбассу (1:3) Следующую игру луганчане сыграют против полтавской Ворсклы. Матч запланирован на воскресенье, 13 августа.