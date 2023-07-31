Саудовская Аравия продолжает разбрасываться деньгами ради того, чтобы привлечь лучших европейских игроков в свой чемпионат. Очередной "жертвой" стал форвард Наполи Виктор Осимхен.

Наполи не продал Осимхена саудовцам за 130 млн евро – Де Лаурентис ждет вторую самую большую сумму в истории футбола

Аурелио Де Лаурентис уже отклонил несколько предложений по поводу своего лидера, однако саудовцы не собираются сдаваться. Аль-Хилаль предложил Наполи 140 миллионов евро, а Осимхену пообещали зарплату в размере 1 миллиона фунтов в неделю. Согласно информации Sky Sports, агент игрока и президент Наполи встречались по продлению контракта, но обе стороны не пришли к согласию.

Напомним, что Виктор Осимхен в сезоне 2022/23 стал настоящим лидером неаполитанцев. Забив 26 голов в 32 матчах Серии А, нигериец помог добыть Наполи первое Скудетто за 30 лет.

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