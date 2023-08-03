От Довбика и Тайсона до Шевченко и Фернандиньо: лучшие "семерки" в истории УПЛ
3 августа 21:31 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил список лучших игроков в истории чемпионата Украины, которые выступали под 7-м номером.
В перечень попали сразу несколько экс-игроков Динамо: Беньямин Вербич, Сергей Мизин и Андрей Шевченко. Нашлось место и бывшему хавбеку Металлиста Сергею Валяеву и бомбардиру СК Днепр-1 Артему Довбику.
Впрочем, первое место досталось бывшему лидеру Шахтера – Фернандиньо, который отдал 8 лет донецкому клубу, поспособствовал победе в Кубке УЕФА в 2009 году. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter