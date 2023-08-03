"Футбол 24" подготовил список лучших игроков в истории чемпионата Украины, которые выступали под 7-м номером.

Андрей Шевченко с 7-м номером в Динамо / фото: ФК Динамо Киев

В перечень попали сразу несколько экс-игроков Динамо: Беньямин Вербич, Сергей Мизин и Андрей Шевченко. Нашлось место и бывшему хавбеку Металлиста Сергею Валяеву и бомбардиру СК Днепр-1 Артему Довбику.

Впрочем, первое место досталось бывшему лидеру Шахтера – Фернандиньо, который отдал 8 лет донецкому клубу, поспособствовал победе в Кубке УЕФА в 2009 году. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".