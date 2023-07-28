В стартовом поединке нового сезона УПЛ "пивовары" расписали нули с командой из Ковалевки. Смотрите обзор дуэли на "Футбол 24".

Новичок УПЛ – Оболонь – после длительного перерыва дебютировал в УПЛ матчем с Колосом. Уже на первой минуте хозяева могли остаться в меньшинстве, но арбитр откровенно пожалел Мороза за грубый прыжок в ноги Мякушко.

УПЛ 2023/24 официально стартовала – зверский подкат на первой минуте и промах с метра в дерби Оболони против Колоса

Ильин пытался забросить за шиворот голкиперу Оболони, но не хватило точности. Еще до середины первого тайма команды обменялись моментами: Фесюн среагировал на удар в упор от Краснопира, а Федоривский парировал попытку Мякушко по центру. Демченко мог открывать счет ударом в падении, однако мяч подло попал в штангу. Выстрел Мякушко со штрафного пришелся мимо каркаса.

Во втором тайме стоит вспомнить момент у Безбородько, когда тот с метра замыкал подачу от партнера в фактически пустые ворота, но удар коленом получился неудачным – сфера полетела над перекладиной. В конце концов, все завершилось нулями на табло.