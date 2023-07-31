Дарья Савина, жена Валерия Бондаря, стала на защиту своего мужа, который накануне получил повреждение в матче против Металлиста 1925 и выбыл на 2 месяца.

"Накануне мой муж получил тяжелую травму. Это очередное непростое испытание для нашей семьи, но я точно знаю, что мы справимся с этим, ведь проходили подобные сложные периоды. Главное, что мы пройдем это вместе.

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Вчера получили огромное количество ваших сообщений с теплыми и добрыми словами, спасибо каждому за поддержку. Валерий обязательно вернется на поле еще сильнее – и физически, и морально. Наша семья всегда несла в этот мир добро, не сделав ничего плохого и не пожелав зла никому.

Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные уроды, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал, как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека.

Так вот всем "подобным": вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж – самый добрый человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает. Поэтому я никогда не дам в обиду его и нашу семью. С улыбкой и позитивным настроем мы движемся дальше. Впереди нас ждет путь восстановления, лично у меня тяжелый график и работа, но я уверена, что мы сможем со всем справиться. Ведь мы – вместе!" – написала Савина на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Бондарь травмировался на последних секундах матча первого тура УПЛ, в котором Шахтер минимально победил Металлист 1925 (2:1) благодаря голам Матвиенко и Траоре.

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