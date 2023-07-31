"Конечно, Панатинаикос – опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джурич, Едвай, Бернард, Шпорар. У них очень мощная атака, умеющая играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, то, конечно, от того, что нам не хватило того опыта, который был у Панатинаикоса. Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в тот футбол, в который мы договаривались.

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Конечно, завтра для завоевания положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы – Украинцы, которые знают свою цель и идут к ней", – цитирует Кучера пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, матч Панатинаикос – СК Днепр-1 состоится 1 августа. Стартовый свисток на стадионе Апостолос Николаидис прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Вице-чемпионам Украины нужно отыграть отставание после первого матча, который они проиграли со счетом 1:3.

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