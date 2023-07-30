УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на ответном матче квалификации Лиги чемпионов между Панатинаикосом и СК Днепр-1.

Немецкий судья Бастиан Данкер отработает на поединке между Панатинаикосом и СК Днепр-1, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами будут Доминик Шаал и Марсел Унгер, а четвертым арбитром – Даниэл Шлагер. Интересно, что Данкер рассудил только 1 матч с участием украинских команд – игру между Шахтером и Бенфикой в Юношеской лиге УЕФА (победа "горняков" в серии пенальти).

Напомним, что Панатинаикос в первом поединке уверенно обыграл СК Днепр-1 (3:1). Ответный матч состоится 1 августа, начало в 20:30.

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