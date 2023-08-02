"Да, у нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым еще было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много игроков, которые были отравлены.

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Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как Панатинаикос. Сегодня мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что мы должны сегодня показать, что мы – украинцы, и я считаю, что они сегодня это доказали. Они достойны того, чтобы называться украинцами. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру.

Красная карточка? Конечно, что это был основной эпизод, который сломал всю игру. То, что я увидел в этом моменте – то желтая 50 на 50, а красной там точно не было. А еще, знаете, нам в первом матче такой же 11-метровый поставили, когда нам забили третий гол. Всегда что-то не в нашу пользу.

Волынец? Его забрали в больницу и сейчас я не могу сказать, какое его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже", – цитирует наставника днепрян официальный сайт клубу.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов СК Днепр-1 не смог одолеть Панатинаикос. Подопечные Кучера уступили сумму двух матчей 3:5. Днепряне продолжат свою еврокубковую кампанию в Лиге Европы, где сыграют против Славии.

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