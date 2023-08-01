Панатинаикос – СК Днепр-1: потенциально последний матч Довбика может принести приз
1 августа 06:30 - Читати українською
Украинские фанаты обязательно должны поддержать СК Днепр-1 в попытке спасти дебютный поход в ЛЧ.
15’ Андраж Шпорар
70’ Андраж Шпорар
Артем Довбик 23’
Эдуард Сарапий 54’
Владимир Танчик 75’
15’ Андраж Шпорар
23’ Артем Довбик
54’ Эдуард Сарапий
70’ Андраж Шпорар
75’ Владимир Танчик
Команда Кучера проиграла первый формально домашний матч со счетом 1:3, поэтому нужно надеяться на чудо. Встреча в Греции состоится уже сегодня, начало в 20:30 по киевскому времени. Также это может быть последний матч Артема Довбика за СК Днепр-1.
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