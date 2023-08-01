СК Днепр-1 в первом своем матче ЛЧ разочаровал украинских фанов. Панатинаикос, конечно, имеет значительно более мощный состав, однако ничего невероятного греки в Кошице не продемонстрировали – тем не менее, они забили три мяча. Из трех попаданий в створ ворот. Если бы не гол Танчика в конце встречи, то в Афины уже можно было и не ехать. А Артему Довбику – готовиться к переходу. По слухам, сегодняшний матч вполне может стать для него последним в футболке СК Днепр-1.

Хотя во втором тайме "зелено-белые" позволяли СК Днепр-1 создать интригу. Подопечные Ивана Йовановича слишком рано начали играть на результат, защищая 0:1 – Панатинаикос прижался к собственным воротам, а "спортклубовцы" создали ряд опасных моментов. Большинство из них было связано с Довбиком, которому удавалось цепляться за мяч в штрафной и сбрасывать его партнерам.

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А вот когда афиняне работали средним блоком, то у СК Днепр-1 не получалось ничего. Сказывалось отсутствие Пихаленка – без него не работало выведение мяча в атаку. Центрбеки не отдали ни одной точной длинной передачи, а Рубчинский функции Александра не потянул. Без него вяло выглядел и Довбик, который пытался опускаться в глубину и открывать пространство для рывков Третьякову и Гуцуляку.

В общем, СК Днепр-1 разочаровал не счетом, а отсутствием чего-то нового в своей игре. Прошлогодние проблемы никуда не делись. Без Пихаленка и Довбика команда не способна проводить позиционное наступление – мяч просто не движется на последнюю треть. Защитники допускают те же ошибки, что и в матчах с АЕКом – да и в целом поединок с Панатинаикосом выглядел один-в-один, как те четыре неудачи с Ларнакой.

После поражения со счетом 1:3 украинского вице-чемпиона списали, но не все так ужасно. К ответному матчу успел восстановиться Пихаленок, а с ним СК Днепр-1 превращается в значительно более опасный коллектив. Греки же не выглядят командой, способной порвать оборону самостоятельно – два из трех их голов стали следствием контратак, а всего было создано 4-5 моментов.

Все эти моменты не появились бы без ошибок днепровцев. Причем ошибки были типичными – защитники или теряли игрока в штрафной при прострелах, или давали себя обыграть один-в-один. В принципе, за неделю эти проблемы можно отработать, однако есть нюанс. Ошибок могло бы и не быть, если бы в обороне СК Днепр-1 не играло только два профильных защитника – Сарапий является естественным опорником, а Мирошниченко переучили из вингера в фулбека.

Тем не менее, днепровцы могут позволить себе один пропущенный, ведь задача от этого не изменится – надо забивать трижды. Важно только открыть счет как можно раньше. Первый матч показал, что греки не идеальны в защите, поэтому шансы остаются.

Интересно, кого сегодня Александр Кучер поставит в ворота. Неделю назад тренер СК Днепра-1 удивил, поставив в основу 18-летнего Кинарейкина – это был его первый матч во взрослой карьере. Решение списали на то, что новичок Волынец отыграл лишт один тайм в контрольных матчах, а остальные травмированы. Журналисты же считают, что дело во внутренних интригах в руководстве клуба.

У греков под вопросом остается участие капитана Схенкевельда. Если он не успел восстановиться под повреждение, то вместо него сыграет Едвай.

Ориентировочные составы на матч Панатинакос – СК Днепр-1

Панатинаикос: Бриньоли – Ваяннидис, Едвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вильена – Паласиос, Джуричич, Бернард – Шпорар

СК Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бланко, Бабенко, Пихаленок – Гуцуляк, Довбик, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

С возвращением Пихаленка мы должны увидеть совсем другой СК Днепр-1, но не стоит ожидать грандиозного эффекта. В первом матче плей-офф Лиги конференций против АЕК Ларнаки бегали и Александр, и Довбик – все завершилось поражением 0:1, причем украинцы почти не имели моментов. Панатинаикос же очень похож на киприотов.

К тому же, афиняне в первом матче явно берегли силы, долго играя без замен и выставив не самый мощный состав. И при этом они забили трижды. Именно поэтому букмекеры не верят в чудо. Хотя стоит не забывать, что сотворить сенсацию в одном матче всегда можно.

Логика подсказывает, что СК Днепр-1 даст бой, но в следующий раунд не пройдет. Впрочем, искать логику в футболе не следует. Будем надеяться, что подопечные Александра Кучера превзойдут ожидания.

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